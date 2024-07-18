Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της;

Την εμπειρία της -δεν τη λες και καλή- από την περίοδο των παιδικών της χρόνων που έκανε πρωταθλητισμό στη ρυθμική γυμναστική μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδας Νέγκα.

«Το ''δεν τρώμε'' στη ρυθμική είναι ένα θέμα, από πολύ μικρή ηλικία το κομμάτι της διατροφής είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν περάσει και πολλά χρόνια, οπότε φαντάζομαι ότι έχουν αναθεωρηθεί και αλλάξει τα πράγματα. Τότε δεν υπήρχε επιστημονική φροντίδα γύρω από αυτό».

