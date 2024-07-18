Οι κολλητές φίλες από τα «Φιλαράκια» και συμπρωταγωνίστριες στη δημοφιλή σειρά του Apple TV+ «The Morning Show», Τζένιφερ Άνιστον και Ρις Γουίδερσπουν, είναι συνυποψήφιες για Εmmy στη κατηγορία «Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά».

Ωστόσο, γιόρτασαν αμφότερες τις 16 υποψηφιότητες Emmy που έλαβε συνολικά η δραματική σειρά στην οποία έχουν αναλάβει και την παραγωγή.

Στην ευχαριστήρια ανάρτησή της στο Instagram, η Ρις Γουίδερσπουν μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, μαζί με κάποιους από τους συμπρωταγωνιστές της, όπως με τους Τζον Χαμ, Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Γκρέτα Λι υπογραμμίζοντας: «Αααααα!!! 16 υποψηφιότητες Emmy για το «Morning Show»! Ευχαριστούμε πολύ την Τηλεοπτική Ακαδημία! Είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη σειρά... Είναι ένας τεράστιος όγκος σκληρής δουλειάς, για τον οποίο όλο το καστ και το συνεργείο έδωσαν τον εαυτό τους για τόσους πολλούς μήνες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας παρακολουθήσατε και που μας τιμήσατε όλους με την υποψηφιότητα για την Καλύτερη Δραματική Σειρά! Η τελευταία διαφάνεια είναι ο εορταστικός μου χορός».

Η υπόθεση της σειράς προσφέρει μια ματιά στο παρασκήνιο της ζωής των ανθρώπων που βοηθούν την Αμερική να ξυπνήσει το πρωί μέσω ενός δημοφιλούς πρωινού προγράμματος.

Αυτή τη στιγμή στο Λος Άντζελες γυρίζεται η τέταρτη σεζόν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2025, όπως αναφέρει η «Daily Mail».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.