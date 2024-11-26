Survivor: Πρώτη αποχώρηση πριν την ένωση - Δείτε το trailer

Μόλις δύο αποχωρήσεις μας χωρίζουν από την Ένωση των δύο ομάδων και οι σχέσεις των Survivors δοκιμάζονται…

Οι συνεχόμενες ήττες της Κίτρινης ομάδας έχουν κάνει ακόμα πιο δύσκολο το κλίμα στην παραλία. Η Γεωργία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο με τις εντάσεις μεταξύ των μελών των Κίτρινων να μη λένε να κοπάσουν. Η φιλία του Νίνο και της Μαρίας περνάει κρίση με ορισμένους να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο της… μπλόφας.

Απόψε παίζονται δύο κρίσιμα παιχνίδια, ατομικής και ομαδικής ασυλίας. Οι Πράσινοι μετά και από τις χθεσινές επιδόσεις τους έρχονται με τον αέρα του νικητή. Θα πάρουν αυτή τη σημαντική νίκη που θα φέρει τα μέλη της ομάδας τους πιο κοντά στην Ένωση ή οι Κίτρινοι θα επανέλθουν δυναμικά στις νίκες;

Βρισκόμαστε μία ανάσα από το να βρεθούν οι δύο ομάδες στην ίδια παραλία και έχει έρθει η ώρα όσοι κρύβουν έναν άσσο στην… καρύδα τους να τον φανερώσουν! Ποιοι έχουν στα χέρια τους τη δύναμη να κάνουν την ανατροπή;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.