Φωτεινή Πετρογιάννη: Οι πρώτες φωτό με το μωρό!

Το αγοράκι της κρατάει στην αγκαλιά της από νωρίς το πρωί η Φωτεινή Πετρογιάννη και η απόλυτη ευτυχία που βιώνει δνε κρύβεται. Η δημοσιογράφος και ο σκηνοθέτης σύζυγός της Μιχάλης Ρουμπής που ήταν παρών καθ' όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν χορταίνουν να κοιτάνε τον μικρούλη τους που ήρθε να ολοκληρώσει την οικογένειά τους και την ευτυχία τους.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη μεταφέρθηκε στο μαιευτήριο λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Κυριακής από τον σύζυγός της έχοντας ήδη αρχίσει να έχει πόνους και συσπάσεις και νωρίς το πρωί της Δευτέρας έφερε στον κόσμο με φυσιολογικό τοκετό το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι 3κιλά και 550 γραμμάρια.

H τρισευτυχισμένη μαμά έκανε και το πρώτο της ποστ με το μωρό της στην αγκαλιά και έγραψε:

«Γιε μου, παιδί μου, ήλιε μου!

Σε περιμέναμε να φωτίσεις τη ζωή μας και επιτέλους ήρθες!

@thanos_paraschos_embio Θάνο μου, σε ευχαριστώ που έκανες αυτό το ταξίδι τόσο όμορφο,

που στάθηκες δίπλα μου γιατρός και φίλος… είσαι μοναδικός και είμαστε τυχεροί όσοι σε έχουμε στη ζωή μας!

