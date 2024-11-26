Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Styling με ένα σετ - Δείτε το trailer

Είναι πολλές οι φορές που στο My Style Rocks γίνεται θέμα συζήτησης το ποιος βαθμός πρέπει να μπει σε ένα look που έχει απλά ένα σετ

My Style Rocks

Είναι πολλές οι φορές που στο My Style Rocks γίνεται θέμα συζήτησης το ποιος βαθμός πρέπει να μπει σε ένα look που έχει απλά ένα σετ. Η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «αναλόγως με το styling που έχει γίνει». Αυτή είναι κι η δοκιμασία του σημερινού επεισοδίου. Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να επιλέξουν ένα σετ και να το παρουσιάσουν με το κατάλληλο styling.

Δείτε το trailer:

Η Άννα και η Σέβη συζητούν στα παρασκήνια για τον βαθμό που αφαίρεσε εχθές η Νικολέτα αλλά και για το θέμα του στιλίστα. Οι δύο fashionistas καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες τις έχουν βάλει… στόχο.

Την ώρα της βαθμολόγησης στο look της Νικολέτας η Σέβη κάνει μαθήματα αριθμητικής αφαιρώντας της ένα βαθμό!

Η Άννα έχει ως κόνσεπτ της τα γενέθλια της Μαρίας και της φέρνει ως δώρο ένα ζευγάρι αστείες παντόφλες! Πώς θα αντιδράσει η Μαρία σε αυτή την απρόσμενη έκπληξη;

Για το γάμο της στο δημαρχείο ετοιμάζεται η Έλλη μόνο που… δεν το ξέρει ο γαμπρός! Τι outfit έχει επιλέξει για την περίσταση και τι μνήμες ξυπνά το concept της στον Γιώργο Καράβα;

MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark