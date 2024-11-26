Είναι πολλές οι φορές που στο My Style Rocks γίνεται θέμα συζήτησης το ποιος βαθμός πρέπει να μπει σε ένα look που έχει απλά ένα σετ. Η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «αναλόγως με το styling που έχει γίνει». Αυτή είναι κι η δοκιμασία του σημερινού επεισοδίου. Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να επιλέξουν ένα σετ και να το παρουσιάσουν με το κατάλληλο styling.

Δείτε το trailer:

Η Άννα και η Σέβη συζητούν στα παρασκήνια για τον βαθμό που αφαίρεσε εχθές η Νικολέτα αλλά και για το θέμα του στιλίστα. Οι δύο fashionistas καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες τις έχουν βάλει… στόχο.

Την ώρα της βαθμολόγησης στο look της Νικολέτας η Σέβη κάνει μαθήματα αριθμητικής αφαιρώντας της ένα βαθμό!

Η Άννα έχει ως κόνσεπτ της τα γενέθλια της Μαρίας και της φέρνει ως δώρο ένα ζευγάρι αστείες παντόφλες! Πώς θα αντιδράσει η Μαρία σε αυτή την απρόσμενη έκπληξη;

Για το γάμο της στο δημαρχείο ετοιμάζεται η Έλλη μόνο που… δεν το ξέρει ο γαμπρός! Τι outfit έχει επιλέξει για την περίσταση και τι μνήμες ξυπνά το concept της στον Γιώργο Καράβα;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

