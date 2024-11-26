Λογαριασμός
Τα τετράγωνα των αστέρων: Η Μαρία Αλιφέρη στο πρώτο επεισόδιο του remake του παιχνιδιού

Αυτή κι αν θα είναι επανεμφάνιση!

Τα τετράγωνα των αστέρων: Η Μαρία Αλιφέρη στο πρώτο επεισόδιο του remake του παιχνιδιού

Τη Μαρία Αλιφέρη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και ο δημοσιογράφος Ηλίας Σκουλάς και φυσικά μιλήσανε για την επαναφορά του θρυλικού παιχνδιού «Τα τετράγωνα των αστέρων» που επιστρέφει στην τηλεοπτική οθόνη από την ΕΡΤ με παρουσιάστρια τη Σμαράγδα Καρύδη. Ένα τηλεπαιχνίδι που παρουσίαζε η ίδια η Μαρία Αλιφέρη στην πρώτη του εμφάνιση στη δημόσια τηλεόραση.

«Το βλέπω πάρα πολύ ωραίο, είναι μια «σίγουρη» συνταγή. Βρίσκω καταπληκτικό το ότι θα το παρουσιάζει η Σμαράγδα, γιατί είναι αξιολογότατο πλάσμα και συγκινούμαι, γιατί αποδεικνύεται πως μία επιτυχία μπορεί να είναι διαχρονική», είπε αρχικά η Μαρία Αλιφέρη.

«Είναι σπουδαίο η σκυτάλη να περνάει πάντα στους νεότερους», είπε στη συνέχεια και αποκάλυψε πως θα βρεθεί καλεσμένη στα νέα επεισόδια, καθώς της έχει γίνει σχετική πρόταση που αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά:

«Θέλω να της φέρω γούρι. Θα είμαι κεντρική καλεσμένη, για να της δώσω και επίσημα τη σκυτάλη. Και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα γιατί δεν ξέρω και τι πρέπει να πω»

