Survivor: Ποια δάδα θα σβήσει απόψε; - Δείτε trailer

Ο Γιάννης Κέλι Αλκέο αποτελεί από εχθές τη νέα προσθήκη στην Κίτρινη ομάδα. Ωστόσο οι Πράσινοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να κερδίσουν το πρώτο μεγάλο έπαθλο της φετινής σεζόν, την έξοδο στο Congo Bongo της Πούντα Κάνα.

Απόψε οι δύο Φυλές διεκδικούν την ομαδική ασυλία σε ένα δύσκολο στίβο μάχης που απαιτεί δύναμη και έξυπνα ματσαρίσματα. Οι Αετοί δεν έχουν συγχωρήσει τις Τίγρεις που έκλεψαν το έπαθλο της Επικοινωνίας από τα χέρια τους. Η ένταση μεταξύ τους είναι ορατή σε κάθε συνάντηση και οι παρεξηγήσεις συνεχείς…

Η Φυλή που θα ηττηθεί στο αποψινό αγώνισμα θα οδηγηθεί σε ψηφοφορία και αμέσως μετά θα παρακολουθήσει τη Μάχη της Επιβίωσης μεταξύ των τριών υποψήφιων προς αποχώρηση. Ποια δάδα θα σβήσει απόψε;

Survivor, καθημερινά στις 22.15

Πηγή: skai.gr

