Το πρώτο μεγάλο έπαθλο του Survivor έφτασε και εκείνοι που το κατάφεραν ήταν οι Πράσινοι. Η ομάδα μετά το σοκ της κλεμένης επικοινωνίας μπήκε πολύ πιο πεισμωμένη και κατάφερε να πάρει τη νίκη και εν μέρει το αίμα της πίσω.

Οι νικητές πέρασαν μια ξεχωριστή νύχτα μακριά από τη μονοτονία της ζούγκλας. Το πάρτι έλαβε χώρα στο περιβόητο Coco Bongo. Παρόλα αυτά μετά αντί για κάποιο πολυτελές ξενοδοχείο τους περίμενε το σανίδι.

Πηγή: skai.gr

