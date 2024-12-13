Survivor: Μεγάλος νικητής ο Νίνο Νικολαΐδης

Μετά από σχεδόν 3 μήνες, μεγάλη πείνα, αρκετούς τραυματισμούς και αμέτρητη ταλαιπωρία το Survivor έφτασε στο τέλος. Μεγάλος νικητής ο Νίνο Νικολαΐδης. Ο παίκτης τα κατάφερε περίφημα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και το ίδιο καλός εμφανίστηκε και στις τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις. Απέναντι στον έταιρο φιναλίστ, Γιάννη Κέλι, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο και κατάφερε να καθαρίσει εύκολα την υπόθεση νίκη.

Ο Γιώργος Λιανός αφού συνεχάρη τους πρωταγωνιστές έδωσε το σήμα της λήξης για ακόμα έναν κύκλο του reality, ανανεώνοντας το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό για... την επόμενη φορά!

