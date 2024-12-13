Λένα Δροσάκη: Στολίζοντας το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον Αναστάση της

Aν και εδώ και ενάμιση μήνα, ίσως και παραπάνω, ο ένας μετά των άλλον οι celebrities μοιράζονται με τον κόσμο τον στολισμό των σπιτιών τους για τα Χριστούγεννα, κάποιοι, όπως η Λένα Δροσάκη, άργησαν λίγο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να μπει κανείς στο γιορτινό κλίμα.

Οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, οι κοινωνικές υποχρεώσεις - ο Αναστάσης φέτος ξεκίνησε σχολείο και έχει parties πολλά ΣΚ και δραστηριότητες αλλά και ο διαμοιρασμός του χρόνου του 4χρονου γλυκύτατου μικρούλη ανάμεσα στην ίδια και τον πατέρα του Αλέξανδρο Μπουρδούμη, την πήγαν λίγο πίσω.

Αλλά ήρθε η ώρα και για εκείνη μαζί με το αγοράκι της να φτιάξουν το δικό τους δέντρο στο σπίτι τους, εκεί που θα έρθει ο Άγιος Βασίλης να αφήσει τα δώρα για εκείνον. Και αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός, μαμά και γιος το απόλαυσαν με την ψυχή τους το στόλισμα. Και του χρόνου!

