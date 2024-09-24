Είναι σίγουρα το πρόσωπο που έχει ξεχωρίσει περισσότερο από κάθε άλλο στο φετινό Survivor. Η αγαπημένη Ekaterina έχει τον τρόπο να καθηλώνει κάθε φορά που λέει κάτι ή αντιδρά σε κάποια εξέλιξη. Στο τελευταίο επεισόδιο η παίκτρια δέχθηκε ένα "χτύπημα" που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί στο Survivor. Της επιτέθηκε καβούρι την ώρα που κοιμόταν!

Οι περισσότεροι παίκτες όταν έρχεται η ώρα της αποχώρησης δεν είναι πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει παίκτες ακόμα και να κλαίνε από συγκίνηση για την αποχώρησή τους. Στην περίπτωση της Ekaterina όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς η παίκτρια στα λίγα δευτερόλεπτα που νόμιζε ότι αποχωρεί μετά το νέο γράμμα που παρέλαβε, κυριολεκτικά χοροπηδούσε από τη χαρά της! Λίγο αργότερα οι συμπαίκτες της την επανέφεραν στην πραγματικότητα.

