Μετά τη χθεσινή αποχώρηση της Ναταλίας, μία νέα διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινά στο My Style Rocks με πρώτη δοκιμασία το layering! Οι fashionistas θα πρέπει να εμπνευστούν looks με στρώσεις από διαφορετικές υφές οι οποίες θα δημιουργούν μία σιλουέτα με ασυμμετρίες και θα προσφέρουν κάτι στην εικόνα. Μελέτησαν οι διαγωνιζόμενες;

Δείτε το trailer:

Στα παρασκήνια, η συζήτηση για την ανταλλαγή βαθμολογιών έχει την τιμητική της με την Χριστιάνα και τη Μαρία να προβληματίζονται. Την ώρα της συζήτησης μία νέα διαγωνιζόμενη κάνει την είσοδό της στο καμαρίνι, η Σύλια Καραμολέγκου! Πώς την υποδέχονται οι υπόλοιπες fashionistas;

Στο πλατό, έρχεται η ώρα της κρίσης… Ποια looks θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τον χαρακτηρισμό «βασικό» και ποιες διαγωνιζόμενες θα κάνουν την έκπληξη;

Ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη νέα fashionista του My Style Rocks:

Σύλια Καραμολέγκου

Ηλικία: 26

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Make up artist/Ονυχοπλαστική/Content creator

Σπούδασε μακιγιάζ και ονυχοπλαστική, τα οποία και εξασκεί. Παράλληλα, ασχολείται επαγγελματικά και με τα social media ως content creator αριθμώντας στο TikTok, 182 χιλιάδες ακολούθους και πάνω από 5 εκατομμύρια likes!

Χαρακτηρίζει το στυλ κυρίως street. Δεν μπορεί τα κοντοκάβαλα παντελόνια και τις υπερβολές. Δεν θεωρεί ότι ένα ντύσιμο μπορεί να είναι προκλητικό, γίνεται προκλητικό όταν δεν ξέρεις πώς να το υποστηρίξεις. Περιγράφει τον εαυτό της ως «πεισματάρα με αυτοπεποίθηση αλλά όχι έπαρση!»

