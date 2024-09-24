Λογαριασμός
Δέσποινα Καμπούρη: Το χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη, το άγχος και η ανακούφιση

Σε περίοδο ανάρρωσης είναι η Δέσποινα Καμπούρη

Δέσποινα Καμπούρη: Το χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη, το άγχος και η ανακούφιση

Μόλις 15 μέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που η παρουσιάστρια βρέθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη, που κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς που την παρακολουθούσαν.

Αν και δεν έχει μιλήσει εκτενώς για αυτό το θέμα –ούτε σήμερα το έκανε, απλά διευκρίνισε γιατί μπήκε στο νοσοκομείο για να μην φτιάχνονται σενάρια για την υγεία της από όσους είδαν το στορι- η Δέσποινα Καμπούρη την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν άρχισε να έχει πολύ ισχυρούς πόνους στη μέση της και μουδιάσματα το πόδι της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

TAGS: Δέσποινα Καμπούρη χειρουργείο σπονδυλική στήλη WomenOnly
