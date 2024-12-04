Λογαριασμός
Survivor: H ασυλία στο προσκήνιο- Δείτε το τρέιλερ

Survivor με τον Γιώργο Λιανό, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor: H ασυλία στο προσκήνιο

Οι Τίγρεις στο Survivor στον ΣΚΑΪ, κέρδισαν το πιο σημαντικό έπαθλο και σύντομα θα συναντήσουν ένα δικό τους άνθρωπο στον Άγιο Δομίνικο.

Οι Αετοί με την ήττα τους βίωσαν μία μεγάλη απογοήτευση.

Στο σημείο όμως που βρισκόμαστε δεν υπάρχουν περιθώρια για ηττοπάθειες. Με δύο αγωνίσματα που αφορούν την ασυλία απόψε πρέπει να ανασυνταχθούν και να βάλουν τα δυνατά τους.

Οι Survivors αναμετρώνται μεταξύ τους για την ατομική ασυλία που θα τους εξασφαλίσει τη συνέχεια στο παιχνίδι.

Η στάση της Βίκυς στο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας γίνεται αφορμή για νέες εντάσεις ανάμεσα σε εκείνη και τον Νίνο που από εχθές νιώθει άβολα με την αντιμετώπισή της.

Ένα παιχνίδι ερωτήσεων δίνει τη δυνατότητα στους Survivors να χαλαρώσουν και να απολαύσουν μικρές εκπλήξεις!

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

