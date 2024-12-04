Την Αγγελική Ηλιάδη υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η τραγουδίστρια απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του παρουσιαστή και δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει δει UFO. Μάλιστα, η ίδια ανέφερε ότι πιστεύει πολύ στη ζωή σε άλλους πλανήτες.

«Θα ήθελα να έχω πρόσβαση στο διάστημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μας κρύβουν. Έχω τρέλα με αυτά. Όταν ήμουν μικρή είδα UFO. Ήμουν 12 χρόνων, παίζαμε με την παρέα μου στη Νέα Σμύρνη και είδα ένα πράγμα στον ουρανό που πήγαινε από το ένα σημείο του ουρανού στο άλλο, με ιλιγγιώδη ταχύτητα», είπε η τραγουδίστρια.

«Άλλοι γελάνε, άλλοι τα έχουν ζήσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν τόσα μυστικά γύρω μας, που ενδεχομένως δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Λένε ότι υπάρχουν σε σημεία της Γης πύλες, όπου μπαίνεις και μπορείς να βρεθείς κάπου αλλού. Το σημαντικότερο είναι να διαβάζεις και να ψάχνεις πράγματα, μέσα από την έρευνα κάτι θα ανακαλύψεις», πρόσθεσε η Αγγελική Ηλιάδη.

Ωστόσο, και ο παρουσιαστής ανέφερε ότι έχει δει, επίσης, UFO. «Και εγώ νομίζω ότι έχω δει UFO. Δεν κάνω πλάκα. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στο μπαλκόνι, νύχτα. Ήταν καλοκαίρι, κοιμόμασταν έξω. Αυτό που είδα ήταν απίστευτο. Ήταν κοντά στις πολυκατοικίες. Δεν το είπα και πουθενά γιατί φοβήθηκα ότι δεν θα με πιστέψει κανείς», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

