My Style Rocks: Celebrity crush αλά ελληνικά - Δείτε το τρέιλερ

Ένα ξεχωριστό θέμα έχουν για σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, οι οποίες φοράνε τα καλά τους προκειμένου να συναντήσουν τον διάσημο Έλληνα που τους έχει κλέψει την καρδιά!

Για ποιους έχουν επιλέξει να φορέσουν τα καλά τους; Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μαζωνάκης, Ηλίας Ψινάκης, Γιάννης Ποιμενίδης, Βασίλης Μίχας, Sidarta και Πέτρος Ιακωβίδης είναι οι κύριοι που έχουν γοητεύσει τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks!

Δείτε το τρέιλερ:

Όπως είναι λογικό τις συζητήσεις στα παρασκήνια μονοπωλούν οι συγκεκριμένοι άνδρες! Όταν όμως έρχεται η ώρα για την πασαρέλα, η συζήτηση περνά στο στιλ και στις βαθμολογίες.

Ποια τραγουδάει το «Gucci φόρεμα» ντυμένη grande; Ποια είναι πολύ απλή για το ραντεβού της και ποια ανοίγει την πόρτα στον καλεσμένο της με τα… μπικουτί;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

