Liza Minnelli: Τα απομνημονεύματά της θα μεταφερθούν στην τηλεοπτική οθόνη

Τα απομνημονεύματα της Λάιζα Μινέλι, που θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2026 μέσω του Grand Central Publishing, θα γίνουν τηλεοπτική σειρά. Η Warner Bros. TV και η Magnolia Hill συνεργάστηκαν για να αναλάβουν το τηλεοτικό πρότζεκτ, σύμφωνα με το Variety.

Η Λάιζα Μινέλι γράφει το βιβλίο μαζί με τον μακροχρόνιο φίλο και συνεργάτη της, Μάικλ Φάινσταϊν, καθώς και τους Τζος Γκέτλιν και Χάιντι Έβανς, ενώ η ανάπτυξη της σειράς γίνεται από τον Σαμ Χάσκελ, ιδρυτή της Magnolia Hill και πρώην ατζέντη της τραγουδίστριας και ηθοποιού.

Παράλληλα με την καριέρα της στην ψυχαγωγία, το βιβλίο και η τηλεοπτική σειρά θα επικεντρωθούν στην εμπειρία της Μινέλι με τη διαταραχή χρήσης ουσιών (SUD).

Liza Minnelli's Memoir Being Developed as a Series at Warner Bros. TV and Magnolia Hill https://t.co/z8ZbESjT0r — Variety (@Variety) December 3, 2024

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με τον Σαμ Χάσκελ της Magnolia Hill Productions και της Warner Bros. Television για να ζωντανέψω την ιστορία μου με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο» είπε η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός σε δήλωσή της. «Ο Σαμ είναι ένας αγαπημένος φίλος και ένα ανεκτίμητο κομμάτι της επαγγελματικής μου ζωής και δεν μπορούσα να σκεφτώ πιο κατάλληλο συνεργάτη για αυτό το απίστευτα προσωπικό έργο. Ανυπομονώ να μοιραστώ την ιστορία μου με τον κόσμο. Δεν θα εμπιστευόμουν αυτήν την ιστορία σε κανέναν εκτός από τον Σαμ» πρόσθεσε.

«Η SUD δεν έχει να κάνει με τη δύναμη της θέλησης ή τη δύναμη. Έχει να κάνει με την καλωδίωση του εγκεφάλου μας, έχει να κάνει με το πώς η γενετική επηρεάζει τη ζωή μας και τις ζωές εκείνων που αγαπάμε… και τώρα είναι καιρός να αφαιρέσουμε τη ντροπή και το στίγμα. Είμαι ευγνώμων που βιώνω τη μακροζωία δουλεύοντας για την αποκατάσταση κάθε μέρα της ζωής μου» υπογράμμισε.

«Η ιστορία της Λάιζα είναι μια από τις πιο ασυνήθιστες, εμπνευσμένες και αξέχαστες στον τομέα της ψυχαγωγίας» είπε. «Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να μεταφέρω την απίστευτη ζωή της στην οθόνη και είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω τη μακροχρόνια φιλία μας μέσω αυτής της συνεργασίας» ανέφερε ο Σαμ Χάσκελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

