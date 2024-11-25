Survivor: Οι τίγρεις σε εσωτερική διάσπαση - Απόψε στις 22:15 στον ΣΚΑΪ (Trailer)

Η αποχώρηση της Μαίρης ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την αδερφή της Βίκυ, η οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία της και την παραμονή στο παιχνίδι της Γεωργίας.

Και ενώ οι συζητήσεις στους Τίγρεις περιστρέφονται γύρω από αυτό το θέμα, δύο αγωνίσματα φέρνουν τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στο στίβο μάχης. Οι προμήθειες αλλά και ένα έπαθλο που θα προσφέρει χαρά στους Survivors περιμένουν τους αποψινούς νικητές.

Οι Αετοί ή οι Τίγρεις θα δείξουν ενότητα και υπεροχή στους στίβους μάχης; Σε ορισμένες περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται στο… VAR.

Δείτε το Trailer:

Το Survivor μεταδίδεται στον ΣΚΑΪ κάθε Δευτέρα στις 22:15 και Τρίτη έως Πέμπτη στις 21:00, με τον Γιώργο Λιανό.

