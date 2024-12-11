Λογαριασμός
Survivor: Για μία θέση στην τετράδα του τελικού - Δείτε το trailer

Οι περισσότεροι δηλώνουν πως θέλουν να κερδίσουν με το σπαθί τους την πρόκριση και όχι επειδή θα έχουν κάνει την κατάλληλη συμμαχία

ΣΚΑΪ

Έξι Survivors παραμένουν στη διεκδίκηση του τίτλου και του μεγάλου επάθλου. Άγγελος, Κέλι, Νίνος, Ορφέας, John και Στεφανία μπαίνουν στον αποψινό στίβο μάχης για την ατομική ασυλία που θα τους δώσει το εισιτήριο για τους τέσσερις του τελικού. 

Οι περισσότεροι δηλώνουν πως θέλουν να κερδίσουν με το σπαθί τους την πρόκριση και όχι επειδή θα έχουν κάνει την κατάλληλη συμμαχία.

Το αγώνισμα ατομικής ασυλίας είναι έντονο και οι αναμετρήσεις οριακές. Το τελευταίο Συμβούλιο της χρονιάς ολοκληρώνεται με μία ψηφοφορία που οδηγεί σε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Ποιοι θα μονομαχήσουν για μία θέση στην τετράδα και ποιοι θα αποχωρήσουν μία ανάσα από τον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στις 21.00;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

