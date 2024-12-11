Αφού ο Νίνο εξιστόρησε μια δύσκολη στιγμή στην ζωή του, τότε ο John μίλησε και για την δική του ιστορία:

«Εγώ, το 2017, είχα μια σχέση με μια κοπέλα, έναν πάρα πολύ μεγάλο έρωτα, υπήρξε πάρα πολύ γρήγορα εγκυμοσύνη, πάνω στα ''μέλια''. Εν τέλει όσο πέρναγε ο καιρός, έδειξε ότι δεν ταιριάζαμε καθόλου με την κοπέλα και ήμουν με ''τα χέρια δεμένα''. Ήταν κάθετη στο να ρίξουμε το μωρό και για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ το ήθελα, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει μονογονεϊκά, ήξερα το πόσο θα στοίχιζε σε ένα παιδί αυτό. Ήταν πλέον σίγουρο πως όταν θα ερχόταν στον κόσμο το μωρό δεν θα ήμασταν μαζί, τελικά δεν ταιριάζαμε καθόλου. Ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος τότε. Θυμάμαι την στιγμή που η κοπέλα σπάραξε στα κλάματα όταν έμαθε ότι το έμβρυο δεν είναι τελικά εν ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να πω τίποτα, ένιωσα ότι αυτό μου ''έλυσε τα χέρια'' και μου είπε: ''Είσαι ελεύθερος από αυτό''. Ένιωσα βέβαια άσχημα. Θα ένιωθα ακόμα πιο άσχημα αν το παιδί αυτό μεγάλωνε χωρίς να έχει και τους δύο του γονείς κοντά του και να υπάρχει μια υγιής ομάδα».

