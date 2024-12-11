MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Η χριστουγεννιάτικη διάθεση ήρθε για να μείνει στο My Style Rocks και παρότι η μέρα για τις διαγωνιζόμενες έχει ελεύθερο θέμα, ο προσανατολισμός παραμένει εορταστικός!

Στα παρασκήνια η Βανέσσα παραδέχεται πως την έχει προβληματίσει η αφαίρεση του ενός βαθμού από τη Σοφία στο χθεσινό επεισόδιο και μένει να δούμε αν αυτό σημαίνει και αλλαγή… στρατηγικής από την ίδια!

Στην πασαρέλα η χθεσινή ένταση ανάμεσα στη Μαρία και τους κριτές φαίνεται να έχει συνέχεια καθώς η ίδια δηλώνει πως έχει «παράξενη διάθεση και να βρει τα κέντρα της». Πώς θα εκλάβει αυτή τη δήλωση η κριτική επιτροπή;

Η Έλλη αποφασίζει να δείξει πώς μπορεί να φορεθεί ένα τζιν παντελόνι σε ένα βραδινό look. Θα αποτελέσει η εμφάνισή της πρόταση ή θα θεωρεί μία basic, συνηθισμένη λύση;

Η δεύτερη πασαρέλα της Μελίνας αποδεικνύει πως έχει μπει πολύ δυναμικά στον διαγωνισμό!

Δείτε το τρέιλερ:

