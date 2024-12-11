Μεγάλωσε και η Blue Ivy. Η Beyonce και ο Jay-Z έκαναν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για να υποστηρίξουν την κόρη τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Mufasa» της Disney. Πρόκειται για ένα live-action prequel του «The Lion King», στο οποίο η Blue Ivy «δανείζει» τη φωνή της στην Kiara, την κόρη του χαρακτήρα της Beyonce, Nala.

Η εμφάνιση της οικογένειας έρχεται μια μέρα αφότου ο Jay-Z κατηγορήθηκε ότι βίασε ένα 13χρονο κορίτσι με τον ράπερ Sean «Diddy» Combs πριν από 24 χρόνια. Στην αγωγή εναντίον του Jay-Z, η ενάγουσα υποστηρίζει ότι ήταν 13 ετών τη στιγμή της φερόμενης επίθεσης. Η αγωγή κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο ράπερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους «ανοησίες» και η νομική ομάδα έκανε λόγο για «αδιάντροπο διαφημιστικό κόλπο». Ο Jay-Z ισχυρίζεται ότι είναι θύμα «απόπειρας εκβιασμού» και ότι φοβάται ότι τα τρία παιδιά του με την Beyonce θα πρέπει να «υπομείνουν» παρενοχλήσεις στον απόηχο των σοκαριστικών ισχυρισμών.

Ο Jay Z- και Diddy έγιναν διάσημοι στη σκηνή hip-hop την ίδια εποχή, τη δεκαετία του 1990 στη Νέα Υόρκη. Ο Σον «Diddy» Κομπς ίδρυσε την Bad Boy Records και βοήθησε στην έναρξη της καριέρας του Notorious B.I.G. Ο Jay-Z ίδρυσε τη δισκογραφική Roc-A-Fella Records και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1996. Συμμετείχαν ο ένας στο άλμπουμ του άλλου και έγιναν γνωστοί και πλούσιοι επιχειρηματίες με τα επιχειρηματικά εγχειρήματά του να ξεπερνούν πολύ το hip-hop. Ο Jay-Z ίδρυσε την εταιρεία ψυχαγωγίας Roc Nation το 2008. Το Forbes εκτιμά ότι η περιουσία του ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.