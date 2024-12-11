Εριέττα Κούρκουλου: Έγινε μητέρα για δεύτερη φορά

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Εριέττα Κούρκουλου, καθώς γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι το πρωί της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2024. Η ιδρύτρια του «Save A Greek Stray» έφερε στον κόσμο το δεύτερο αγοράκι της, βάρους 2.600 γραμμαρίων, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου η Εριέττα Κούρκουλου προχώρησε σε μια ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας ότι το μωρό της ήταν «βιαστικό», αλλά με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού κατάφεραν να μην προχωρήσουν σε πρόωρο τοκετό.

«Το μωρό μας είναι βιαστικό. Την Πέμπτη 5/12, στα γενέθλια του πατέρα μου, μπήκα σε πρόωρο τοκετό στο τέλος του όγδοου και όχι του έβδομου μήνα. Το προλάβαμε και νοσηλευτήκαμε στο ''Μητέρα'', όπου το προσωπικό μάς έχει προσφέρει απίστευτη φροντίδα και αγάπη. Προσπαθούμε να τον κρατήσουμε λίγο ακόμα στην κοιλίτσα για να φτάσει το βάρος που θα θέλαμε.

Είμαστε όλοι καλά και πολύ τυχεροί που έχουμε το προνόμιο της πρόσβασης στην υποστήριξη που έχει ανάγκη το μωρό μας. Ό,τι νεότερο θα το μάθετε από εμάς. Θα απέχω για λίγο από εδώ για να συγκεντρωθώ σε αυτό που αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη σημασία – την ηρεμία της οικογένειάς μας και την υγεία του αγέννητου μωρού μας», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

