Ανδρομάχη: Το πρώτο βίντεο με τον γιο της είναι ότι πιο όμορφο θα δεις σήμερα

Σχεδόν 20 ημερών είναι πια ο γιος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, με το ζευγάρι να λιώνει από χαρά, κρατώντας στην αγκαλιά του τον μικρούλη.

«Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό που ζούμε. Θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και τις πανέμορφες ευχές σας. Η ενέργεια και η θετική σας σκέψη μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα και μας γεμίζουν με δύναμη», είχαν γράψει λίγες μέρες μετά τη γέννα, ποστάροντας και τις πρώτες τους φωτογραφίες ως οικογένεια.

Ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Γιώργος Λιβάνης στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά μίλησε για όλα τα συναισθήματα που βιώνουν ως νέοι γονείς και αποκάλυψε και το όνομα που θα πάρει ο μικρός.

«Είναι η πιο γλυκιά κούραση που μπορεί να συναντήσει άνθρωπος. Γιατί η αλήθεια είναι ανά 3 ώρες πρέπει να ξυπνάς αν είσαι κιόλας ενεργός και εγώ είμαι. Δεν θέλω να αφήνω την Ανδρομάχη να το ζει μόνη της και είναι και κάτι που μου αρέσει να το ζω και εγώ. Κοιμάσαι όσο χρειάζεται να κοιμηθείς» είπε ο Γιώργος Λιβάνης και συνέχισε:

«Θα πάρει το όνομα του πατέρα μου, Γεράσιμος και χαίρομαι πολύ που μοιάζει στην Ανδρομάχη, γιατί με αυτή είμαι ερωτευμένος, οπότε σίγουρα ήθελα το παιδί μου να μοιάζει με εκείνη».

«Είχαμε μαζευτεί περίπου 40 άτομα στο μαιευτήριο, γονείς, φίλοι, συνεργάτες. Ήταν πραγματικά η πιο ωραία εμπειρία στη ζωή μου. Αλλαγή νιώθεις από το πρώτο δευτερόλεπτο γιατί πρέπει να αναλάβεις μια ευθύνη, φέρνεις μια ζωή στον κόσμο οπότε σκέφτεσαι τα πράγματα διπλά και τριπλά και πιο σωστά. Αυτό που κρατάω είναι η πρώτη στιγμή που μας έφεραν το μωρό στο δωμάτιο. Το πήρα αγκαλιά. Είναι το κάτι άλλο. Το θέμα είναι να είσαι έτοιμος. Πριν 5 χρόνια μπορεί να μην ήμουν έτοιμος. Αυτήν την στιγμή είμαι έτοιμος να είμαι μπαμπάς» ολοκλήρωσε ο ευτυχισμένος μπαμπάς.

Και χθες μια Ανδρομάχη που λάμεπι ολόκληρη, δημοσίευσε το πρώτο βίντεο μετά τη γέννηση του γιου τους με την ίδια να κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο τους, γράφοντας:

«Είσαι ό,τι πιο κοντινό σε Παράδεισο και Θεό είχα ποτέ στην αγκαλιά μου. Σ’αγαπάωωω μπειμπιιι».

