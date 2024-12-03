Survivor: Aπόψε το πιο σημαντικό έπαθλο- Δείτε το τρέιλερ

Μετά από το πάρτι της Ένωσης μία νέα μέρα ξημερώνει για τους παίκτες του Survivor στον ΣΚΑΪ, στον Άγιο Δομίνικο.

Η συνύπαρξη των δύο Φυλών στην ίδια καλύβα δημιουργεί νέα δεδομένα και ισορροπίες.

Η προσέγγιση του Άγγελου στη Βίκυ και η ανταπόκρισή της στα λόγια του έχουν προβληματίσει τον Νίνο, ο οποίος δεν βλέπει με καλό μάτι τη φιλία αυτή.

Το πρώτο αγώνισμα που περιμένει τους Survivors είναι ένα διαφορετικό Captain Game που θα ξαναμοιράσει τις ομάδες. Το έπαθλο όμως που ακολουθεί είναι το σημαντικότερο που θα μπορούσαν να κερδίσουν.

Οι Survivors βγάζουν για λίγο τη μαύρη μπαντάνα και νιώθουν ξανά Τίγρεις και Αετοί μπαίνοντας σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης. Εκείνοι που θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη θα έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν στον Άγιο Δομίνικο και να συναντήσουν ένα μέλος της οικογένειάς τους!

Η αναμέτρηση είναι σκληρή και οι νικητές πανηγυρίζουν ξέφρενα το θρίαμβό τους, πώς θα αντιδράσουν οι ηττημένοι;

Πηγή: skai.gr

