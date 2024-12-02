Survivor: Το πάρτι της Ένωσης είναι εδώ! Δείτε το τρέιλερ

Έφτασε η ώρα που όλοι οι Survivors περιμένουν, το πάρτι της Ένωσης! Είναι η μέρα που γίνεται ένα διάλειμμα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας στον Άγιο Δομίνικο και απολαμβάνουν το μπάνιο τους, την προσωπική περιποίηση, φοράνε τα καλά τους, γεύονται ένα πλούσιο δείπνο και ξεφαντώνουν σε ένα ξέφρενο πάρτι με διαγωνισμό karaoke!

Τα αστεία, οι φάρσες και οι πλάκες μεταξύ των Survivors δεν σταματούν και το γέλιο έχει τον πρώτο λόγο!

Δείτε το τρέιλερ:

Πού είχε φορέσει για πρώτη φορά το μπλε του κοστούμι ο Μιχάλης; Ποιος είναι ο… Johnny Depp του Αγίου Δομίνικου; Ποιοι μοιράζονται την ίδια… ντουζιέρα;

Ορισμένα τραγούδια αποκτούν διαφορετικό στίχο και στρατηγική ερμηνεία, ενώ ο διαγωνισμός Karaoke έχει μία απρόσμενη κατάληξη!

SURVIVOR

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 22.15,

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 21.00

