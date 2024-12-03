Οι εντάσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ανάθεσης στο My Style Rocks και η επεισοδιακή αποχώρηση του Στέλιου Κουδουνάρη από το βεστιάριο έχει στεναχωρήσει τόσο τις διαγωνιζόμενες όσο και τον ίδιο. Το γεγονός συζητιέται έντονα στα παρασκήνια από όλους.

Φτάνοντας στην πρώτη πασαρέλα οι διαγωνιζόμενες νιώθουν την ανάγκη να απολογηθούν για τη χθεσινή συμπεριφορά τους.

Η Άννα νιώθει απογοητευμένη από τις βαθμολογίες που παίρνει τον τελευταίο καιρό και αμφιβάλλει για το εάν πρέπει να βρίσκεται στον διαγωνισμό.

Το look της Σοφίας φαντάζει μπερδεμένο όμως με ορισμένες αλλαγές από τα χέρια του Στέλιου Κουδουνάρη μπαίνει σε μία σειρά!

Η κριτική στο στιλ της Μαρίας από τη Σέβη ανοίγει μία νέα αντιπαράθεση με αφορμή το sexiness.

