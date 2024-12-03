Απάντηση σε όσους αντέδρασαν για το ότι τραγούδησε στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα το τραγούδι του «Το Απαγορευμένο», έδωσε με βίντεό του στο Instagram ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Μύλος γίναμε», αναφέρεται πάνω στο βίντεό του, το οποίο συνοδεύει με την εξής λεζάντα: «Ο υπέροχος Μύλος των Ξωτικών ένας πραγματικά υπέροχος χώρος άνοιξε! Με παιχνίδια, δραστηριότητες, ομορφιά και χαρά !!!! Και μαζί με αυτόν άνοιξε και ο ασκός του Αιόλου για το «απαγορευμένο» 12 χρόνια μετά .!!!!!!!!!!! Η απάντηση μου στους επικριτες. Η συγγνώμη σε όποιον ένιωσε πραγματικά να θίγεται. Η απάντηση στο Δήμαρχο Τρικάλων που στις 10 το βράδυ έδινε συγχαρητήρια και σε λιγότερο από 24 ώρες «καταδίκαζε» τον καλλιτέχνη με τον οποιο καταδιασκεδασε εκείνος και το 99% των συμπολιτών του ! Μέχρι Τετάρτη μεσημέρι παρακαλώ μη με ενοχλησετε. Υγ: Σβηνω τα σχόλια γιατί βαριέμαι τους γλυκουληδε»

Αναφορικά με τον δήμαρχο της περιοχής με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Γιώργος Τσαλίκης στο βίντεό του δηλώνει ότι ξαφνιάστηκε με τη στάση του, ότι «γύρισε το μπιφτέκι» και ότι «σε όλη τη συναυλία χοροπηδούσε», τον συνεχάρη, ενώ όταν είδε την επόμενη μέρα τις δηλώσεις του νόμιζε ότι δεν τα είχε πει αυτός. «Μόνο αυτόγραφο δεν μου ζήτησε» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε πως «αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται μήπως θυμώσουν οι ψηφοφόροι τους και δεν εκλεγούν». «Μια χαρά, το γύρισε το μπιφτέκι ο δήμαρχος, μια χαρά πέρασε, τέλεια αλλά όταν είδε από κάποιους αντιδράσεις, έπαιξε και σε μία εκπομπή χθες, φαντάζομαι αύριο θα παίξει σε όλες, έπρεπε κάπως να το περισώσει», υπογράμμισε ο ίδιος κάνοντας λόγο για «άδειασμα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του και όσα δήλωσε:



