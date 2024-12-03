Η ώρα της ένωσης έφτασε. Οι Survivors μετά από τόσες κακουχίες, πείνα και δυσκολίες, θα πρέπει να λειτουργήσουν ατομικά. Οι δύο ομάδες διαλύθηκαν και τώρα θα συνυπάρχουν στο ίδιο νησί και θα προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Έτσι λοιπόν, ετοιμάστηκαν για τη «μουσική βραδιά» της ένωσης. Μετά από τόσο καιρό απήλαυσαν ένα ντουζ και ένιωσαν «άλλοι άνθρωποι».

Δεν μπορούν να παραληφθούν και οι καυτές στιγμές στο ντουζ μεταξύ Νίνο και Βίκυς. Οι δύο παίκτες όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να κρύψουν τον έρωτά τους και απολαμβάνουν κάθε στιγμή δίχως ντροπές

Μετά την περιποίησή τους οι Survivors έγιναν «αγνώριστοι». Παρόλο που τους είχαμε συνηθίσει με το μαγιό, η αλήθεια είναι πως με την «ελάχιστη» περιποίηση, έγιναν όλοι εκθαμβωτικοί.

Ο Λιανός, έμεινε άφωνος καθώς δε κατάφερε να τους αναγνωρίσει. Στη συνέχεια τους ενημέρωσε για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. «Έχω σοκαριστεί λιγάκι, όχι με εσάς τους μαντράχαλους... Μυρίζετε υπέροχα, σας μυρίστηκα ότι έρχεστε δηλαδή». Τους έβαλε όλους να κάνουν πασαρέλα και δεν μπορούσε να «πιστέψει στα μάτια του».

