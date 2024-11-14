Το Νησί της Εξορίας έχει, για την ώρα, κλείσει την παραλία του και μέχρι την Ένωση δεν πρόκειται να δεχτεί άλλους ενοίκους. Αυτή η ανακοίνωση χαροποίησε ιδιαίτερα τους Survivors εχθές. Δε συνέβη το ίδιο όμως με την ασυλία. Ο Μιχάλης και η Ελένη εξασφάλισαν τη δική τους, μέσω της Διαπραγμάτευσης. Με αυτό τον τρόπο περιόρισαν τις επιλογές υποψηφίων στις δύο ομάδες.

Δείτε το trailer:

Το αγώνισμα ατομικής ασυλίας απόψε έρχεται για να δώσει την ευκαιρία σε δύο Survivor να διασώσουν, για αυτή την εβδομάδα, τη θέση τους στο παιχνίδι. Ποιοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο κολιέ;

Η Γεωργία νιώθει σχεδόν σίγουρη πως αν δεν εξασφαλίσει την ασυλία για τον εαυτό της τότε θα ψηφιστεί από την ομάδα της. Έχει βάση η υποψία της;

Ένα ακόμα αγώνισμα φέρνει Τίγρεις και Αετούς στο στίβο μάχης. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα αγώνισμα επικοινωνίας στο οποίο εμπλέκονται και τα social media. Μήπως ήρθε η ώρα οι Survivors να μάθουν ποιος θα απολαύσει ένα κέρασμα από την Ελλάδα;

