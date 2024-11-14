Μία μέρα απομένει για να φτάσουν οι ταξιδιώτες μας στο τέλος της περιπετειώδους διαδρομής. Τα συναισθήματα πολλά και διαφορετικά, οι εμπειρίες επίσης.

Η αναπάντεχη αποχώρηση του Χρήστου στο προηγούμενο επεισόδιο σόκαρε τους διαγωνιζόμενους, αλλά περισσότερο την Ειρήνη, η οποία δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει και να συμμεριστεί τη χαρά των συμπαικτών της για το τέλος του ταξιδιού.

Λίγο πριν φτάσουν στον τερματισμό, τους περιμένει μία έκπληξη: ένας πεντανόστιμος πειρασμός φαγητού που μπορούν να τον απολαύσουν όλοι χωρίς να ξοδέψουν χρήματα. Για πρώτη φορά, όλοι οι παίκτες κάθονται γύρω από το τραπέζι και κάνουν τον απολογισμό του ταξιδιού – τι κέρδισαν, τι έχασαν, ποια ήταν η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή στο Tempting Fortune;

Οι 9 διαγωνιζόμενοι, που έχουν απομείνει, μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τους περιμένει για το φινάλε του συναρπαστικού Tempting Fortune.

Πηγή: skai.gr

