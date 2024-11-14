Η αποχώρηση της Σοφίας Ζαριφόπουλος και η παραμονή στο My Style Rocks της Άννας Παπαχρήστου μετά το Gala έχει διχάσει τις διαγωνιζόμενες και οι συζητήσεις στα παρασκήνια παίρνουν φωτιά. Η Άννα ακούει τα όσα λέγονται για εκείνη από τις υπόλοιπες fashionistas χωρίς να συμμετέχει.

Δείτε το τρέιλερ:

Το concept της «πελούσιας» που επιλέγει η Μαρία φέρνει χαμόγελα στο πλατό. Η Άννα φιλοτεχνεί το πορτρέτο της Κατερίνας Καραβάτου, πόσο καλό θα είναι το αποτέλεσμα; Θα θεωρηθεί εξίσου καλό και το στιλ της;

Η κόντρα ανάμεσα στην Άννα, την Κατερίνα και τη Σοφία κορυφώνεται με αλληλοκατηγορίες για αλλαγή συμπεριφοράς όταν γράφουν οι κάμερες…

Σήμερα όμως μία νέα διαγωνιζόμενη κάνει την είσοδό της, η Νικολέτα Κυριακίδου και το πρώτο σχόλιο που ακούει από τα κορίτσια είναι για τα νύχια της… Στην

πρώτη της πασαρέλα επιλέγει ένα κόνσεπτ που συνδέεται με το επάγγελμά της και κερδίζει τις εντυπώσεις!

