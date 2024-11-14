Η Lady Gaga θα συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς «Wednesday», όπως επιβεβαίωσε το Variety. Αν και ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διάσημη τραγουδίστρια θα έχει ένα μικρό ρόλο στη σειρά του Νetflix.

Τα γυρίσματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ιρλανδία και ήδη έχουν γυριστεί τα τέσσερα πρώτα επεισόδια. Παρά τις προσπάθειες της παραγωγής να της εξασφαλίσει έναν μεγαλύτερο ρόλο, αυτό τελικά δεν ήταν εφικτό. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τιμ Μπάρτον, η Τζένα Ορτέγα θα συνεχίσει να υποδύεται τον αγαπημένο χαρακτήρα της Wednesday Addams. Μαζί της, μεταξύ άλλων, θα είναι η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, ο Λούις Γκούζμαν, ο Ισάακ Ορντόνες και η Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Η σειρά έκανε ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2022 και κέρδισε την καρδιά των τηλεθεατών κατακτώντας τον τίτλο ως η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά της πλατφόρμας. Επιπλέον απέσπασε 12 υποψηφιότητες για Emmy, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία. Η πρωταγωνίστρια είχε δηλώσει στις Χρυσές Σφαίρες του 2023, ότι θα ήθελε να συμμετάσχει η Lady Gaga στα νέα επεισόδια.

«Είμαι σίγουρη ότι το Netflix θα το λάτρευε αυτό» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. «Νομίζω ότι η κυρία Thornhill και η Wednesday είχαν αυτή την περίεργη σχέση μέντορα ή κατά κάποιο τρόπο καταλάβαιναν η μία την άλλη με έναν συγκεκριμένο τρόπο, οπότε αν η Lady Gaga έπαιζε ρόλο, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι δύο τέρατα που καταλαβαίνουν το ένα το άλλο».

Σημειώνεται ότι η διάσημη σούπερ σταρ εκτός από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στο βραβευμένο με Όσκαρ «A Star Is Born» του 2018, στο «House of Gucci» του 2021 και στο φετινό «Joker: Folie à Deux», έχει εμφανιστεί στην 5η σεζόν του «American Horror Story», όπου έλαβε Χρυσή Σφαίρα.

Αυτή τη στιγμή εργάζεται για το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν από έναν μήνα η 13 φορές βραβευμένη με Grammy σταρ αποκάλυψε στους θαυμαστές της το πρώτο τραγούδι του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της με τίτλο «Disease».

Πηγή: skai.gr

