Survivor: Ανατροπή στο νησί της εξορίας- Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ, Survivor με τον Γιώργο Λιανό

Survivor: Ανατροπή στο νησί της εξορίας

Μπορεί εχθές οι Πράσινοι στο Survivor ΣΚΑΪ να παρέλαβαν τις προμήθειες που τους είχε υποσχεθεί ο Ορφέας στη διαπραγμάτευση όμως δεν κατάφεραν να βγουν νικητές στους στίβους μάχης. Θα μπορέσουν στο αποψινό αγώνισμα επάθλου να πάρουν τη ρεβάνς;

9΄9ποπό

Απόψε, οι δύο Φυλές αποφασίζουν ποιο μέλος τους θα οδηγηθεί στο Νησί της Εξορίας. Ποιον θα στείλουν οι Αετοί και με ποιο κριτήριο θα επιλέξουν οι Τίγρεις;

Ωστόσο μία νέα ανατροπή περιμένει όσους βρεθούν στο Νησί της Εξορίας, καθώς για πρώτη φορά θα έχουν μία ξεχωριστή δύναμη στα χέρια τους…

Το βράδυ ένα ξεχωριστό Captain Game μπορεί να φέρει την ανατροπή! 

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

