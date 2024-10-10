Μια μεγάλη ανατροπή επεφύλασσε για τους Αετούς και τις Τίγρεις το επεισόδιο της Τετάρτης (09/10) του Survivor. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα επάθλου, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στις δύο ομάδες ότι θα έπρεπε, εκείνη τη στιγμή και με φανερή ψηφοφορία, να υποδείξουν έναν παίκτη τους η καθεμία που θα πήγαινε στο Νησί της Εξορίας.

Καθώς προερχόταν από τραυματισμό, η Γεωργία είχε ζητήσει από την ομάδα της να την ψηφίσει, πράγμα που έκαναν, με το σκεπτικό να της δώσουν χρόνο να επανέλθει. Για τους Πράσινους, η απόφαση πάρθηκε σχεδόν ομόφωνα, με τον Μιχάλη να επιστρέφει ξανά στο Νησί της Εξορίας.

Βέβαια, οι δύο ομάδες δεν ήξεραν ότι αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που το Νησί της Εξορίας θα τους απασχολούσε. Στην τέντα της διαπραγμάτευσης, οι δύο αρχηγοί, Νίνο και Γιάννης κάθισαν και διαπραγματεύτηκαν με φόντο ένα καλάθι αβγά. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να ορίσουν έναν παίκτη της ομάδας τους που θα αντικαθιστούσε εκείνον που νωρίτερα στάλθηκε στην εξορία.

Η διαπραγμάτευση δεν κράτησε πολλή ώρα και οι δύο τους κατέληξαν σε συμφωνία. Οι Πράσινοι θα πάρουν το καλάθι με τα αβγά με αντάλλαγμα μελλοντικές προμήθειες και ο Γιάννης υπέδειξε τον Βλαδίμηρο ως τον παίκτη που θα αντικαθιστούσε τον Μιχάλη.

Βέβαια, ο Βλαδίμηρος δεν πήρε με καλό μάτι την απόφαση αυτή, αν και οι συμπαίκτες του ισχυρίστηκαν ότι ο ίδιος δεν είχε θέμα σε περίπτωση που του ζητούταν κάτι τέτοιο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες διαγωνίστηκαν με φόντο μια κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Σε έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στον έσχατο πόντο, νικητές αναδείχθηκαν οι Κίτρινοι, που θα απολαύσουν το μεγάλο έπαθλο.

Πηγή: skai.gr

