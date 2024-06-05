Ελίζαμπεθ Κοστέλο: Η νέα παράσταση του Krzysztof Warlikowski έρχεται στην Πειραιώς 260

«Ελίζαμπεθ Κοστέλο. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές». Η παράσταση του Κριστόφ Βαρλικόφσκι, βασισμένη στα έργα «Ελίζαμπεθ Κοστέλο, Ένας αργός άνθρωπος» και «Moral Tales» του Κουτσί, παρουσιάζεται, 5-7 Ιουνίου, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2024. Η Ελίζαμπεθ Κοστέλο δεν είναι απλώς ένας επινοημένος λογοτεχνικός χαρακτήρας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το καλλιτεχνικό alter ego του Κουτσί: μιλάει εξ ονόματός του και υφίσταται την κριτική και την οργή των αναγνωστών και των επικριτών του. Σύμφωνα με τον Κουτσί, η Ελίζαμπεθ Κοστέλο εισβάλλει στη φαντασία του και στα γραπτά του, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη δική του φωνή για να μιλήσει για τη φιλοσοφία, το περιβάλλον, για κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα, ή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κακοποίηση των ζώων, την κοινωνική αδικία και τον αποκλεισμό των ηλικιωμένων και των αναπήρων. Είναι κάτι σαν φάντασμα, που επιστρέφει διαρκώς για να στοιχειώσει τον δημιουργό της.

Παίζουν: Mariusz Bonaszewski, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Ewa Dałkowska κ.ά.

Παραστάσεις: 5-7 Ιουνίου 2024. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 19:00.

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: www.aefestival.gr.

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr/

À la Carte, σε χορογραφία του Γιάννη Μανταφούνη στην Πειραιώς 260

Με το À la Carte ο διεθνής Έλληνας χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης μάς συστήνεται ως ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Dresden Frankfurt Dance Company. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, που έχει λάβει ενθουσιώδεις κριτικές. Η δομή του, όπως συμβαίνει με το μενού ενός εστιατορίου, είναι ορισμένη από πριν. Ό,τι παρουσιάζεται ωστόσο στη σκηνή διαμορφώνεται από τους χορευτές και τις χορεύτριες σε ζωντανό χρόνο, κατά την αναγνωρίσιμη χορογραφική μέθοδο του Μανταφούνη, πάντα με αφετηρία τη συνομιλία μεταξύ της ομάδας και του κοινού, σαν να ετοιμάζουν μαζί ένα πολύχρωμο μενού. Με τη γενναιόδωρη αυτή πρόσκληση προς την πλατεία ανοίγει αυλαία το φετινό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ. 5 Ιουνίου. Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τον χορογράφο και τους συντελεστές.

Παραστάσεις: Τετάρτη 5/6 και Πέμπτη 6/6, στις 21:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Πειραιώς 260 – Χώρος Η, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr

30 Χρόνια Υπόγεια Ρεύματα στην Τεχνόπολη

Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, ένας χαρακτηριστικός ήχος, δεκάδες λατρεμένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στον συναισθηματικό μας χάρτη. Τα Υπόγεια Ρεύματα κλείνουν τα 30 χρόνια και προσκαλούν όλες τις φίλες και τους φίλους τους σε μεγάλη συναυλία-γιορτή την Τετάρτη 5 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μαζί με το συγκρότημα θα ανέβουν επί σκηνής ερμηνεύοντας και διασκευάζοντας τραγούδια από όλη την πορεία του, οι αγαπημένοι φίλοι και μουσικοί συνοδοιπόροι: Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή | Σπύρος Γραμμένος, Βαγγέλης Καζαντζής, Αλέξης Καλοφωλιάς, Γιώργος Κατσάνος, Κίτρινα Ποδήλατα, Κώστας Λειβαδάς, Ερρίκος Λίτσης , Νικόλας Μαραγκόπουλος, Δημήτρης Μητσοτάκης, Τηλέμαχος Μούσας, Μάριος Νταβέλης, Μαρία Παπαγεωργίου, Σάσα Παπαλάμπρου, Μιχάλης Πούγουνας, Αγγελική Τουμπανάκη, Τσοπάνα Rave, Πάνος Φραγκιαδάκης, Frank Panx, Magic de Spell, MC Yinka – Iota.

Τετάρτη 5/6, 21:00

Εισιτήρια: 12€. Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

Μία φορά και… μία φωτογραφία: Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στην γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή

Η Γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή εγκαινιάζει την Τετάρτη 5 Ιουνίου, στις 19:00, την ομαδική φωτογραφική έκθεση «Μία φορά και… μία φωτογραφία». Ο τίτλος της έκθεσης που παραπέμπει στο “Μια φορά και ένα καιρό…” μας προσκαλεί να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία. Οι ιστορίες είναι από τις πιο σημαντικές πηγές γνώσης, γιατί μας εξοικειώνουν με άγνωστα, απίθανα ή και υπαρκτά σενάρια ζωής. Μια ιστορία, είτε φανταστική είτε πραγματική, μας φέρνει σε επαφή με τα συναισθήματα μας και μας βοηθάει να πάρουμε θέση στη δική μας ζωή για όσα μας συμβαίνουν.

Διάρκεια έκθεσης: Από 5 Ιουνίου 2024

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 12 – 6 μ.μ. και Σάββατο 12 – 4 μ.μ.

Γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή, Λεωνίδου 9 Μεταξουργείο, Αθήνα

