Martin Scorsese: Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τα αρχαία ναυάγια στη Μεσόγειο

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ για τα γυρίσματα του οποίου θα επιστρέψει στη μικρή πόλη από την οποία κατάγεται η οικογένειά του.

Ο σκηνοθέτης φέρεται να σχεδιάζει ένα ντοκιμαντέρ για τα αρχαία ναυάγια στη Μεσόγειο Θάλασσα. Το ντοκιμαντέρ θα μεταφέρει τον Μάρτιν Σκορσέζε στην Πολίτσι Τζενερόζα, μια μικρή πόλη στο νησί της Σικελίας, όπου γεννήθηκαν ο παππούς και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του.

Το ντοκιμαντέρ φέρεται να βασίζεται σε έρευνα της αρχαιολόγου και καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ στην Αγγλία, Λίζα Μπριγκς. Η Μπριγκς ειδικεύεται στη χρήση ανάλυσης DNA και άλλων εργαλείων σε διάφορα τεχνουργήματα που εντοπίστηκαν σε τοποθεσίες ναυαγίων και ανακαλύπτει νέες πληροφορίες για την αρχαία ιστορία του θαλάσσιου εμπορίου.

Στο ντοκιμαντέρ αναμένεται να αναδεικνύονται λεπτομέρειες για τα πλοία και το φορτίο τους και να παρουσιάζονται οι ιστορίες των επιβαινόντων ναυτικών.

Όπως αναφέρει το Variety, ο περιφερειακός σύμβουλος της Σικελίας για την πολιτιστική κληρονομιά, Φραντσέσκο Πάολο Σκαρπινάτο δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA: «Χαιρετίσαμε την πρωτοβουλία με ενθουσιασμό».

Διευκρίνισε επίσης πώς οι αρχές της Σικελίας θα διαθέσουν όλους τους σχετικούς χώρους και τα αρχαιολογικά πάρκα στον σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το Variety, το ντοκιμαντέρ θα γυριστεί γύρω από τις ακτές της Σικελίας, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού Τράπανι, της αρχαίας Φοινικικής αποικίας Μότσια και της μικρής πόλης Πολίτσι Τζενερόζα. Η ορεινή κωμόπολη με πληθυσμό λίγο περισσότερο από 3000 κατοίκους, είναι η γενέτειρα των παππούδων του Σκορσέζε, της Τερέζας και του Φραντσέσκο.

Η Πόλιτσι Τζενερόζα είναι επίσης η γενέτειρα του συνιδρυτή των Dolce & Gabbana Ντομένικο Ντόλτσε. Λίγα είναι γνωστά για την ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ, ωστόσο, ορισμένες πηγές αποκάλυψαν στο Variety ότι «τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι» και ότι στην ομάδα παραγωγής θα είναι Τσαντ Βέρντι της ταινίας «The Irishman».

Ο Σκορσέζε θα είναι παραγωγός του ντοκιμαντέρ μέσω της Sikelia Productions μαζί με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σικελίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

