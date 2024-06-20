Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Ποιοι 4 Survivors θα περάσουν στον ημιτελικό;

Έφτασε η ώρα για την τελευταία μονομαχία του φετινού Survivor που θα μας οδηγήσει στην τετράδα του τελικού - Με τον Γιώργο Λιανό

Survivor

Στο τελευταίο έπαθλο επικοινωνίας τη νίκη πήραν ο Φάνης με τον Ντάνιελ. Οι δυο τους αποφάσισαν να πάρουν μαζί τον Γιώργο Γκιουλέκα που δεν είχε κερδίσει κανένα έπαθλο επικοινωνίας. Οι Survivors είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κλήση video με τους δικούς τους ανθρώπους ενώ στη συνέχεια διασκέδασαν παρέα με τους παίκτες του τουρκικού All Star που συνέβαλαν στη νίκη τους. 

Έφτασε όμως η ώρα για την τελευταία μονομαχία του φετινού Survivor που θα μας οδηγήσει στην τετράδα του τελικού. Απόψε, η Δώρα Νικολή, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Ντάνιελ Νούρκα θα μπουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας τις δύο θέσεις της πρόκρισης. Ποιος ή ποια Survivor θα αποχωρήσει μία ανάσα από τον live ημιτελικό της Αθήνας; 

Γκιουλέκας

Νικολή

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

 

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση Survivor 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark