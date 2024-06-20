Survivor 2024: Ποιοι 4 Survivors θα περάσουν στον ημιτελικό;

Στο τελευταίο έπαθλο επικοινωνίας τη νίκη πήραν ο Φάνης με τον Ντάνιελ. Οι δυο τους αποφάσισαν να πάρουν μαζί τον Γιώργο Γκιουλέκα που δεν είχε κερδίσει κανένα έπαθλο επικοινωνίας. Οι Survivors είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κλήση video με τους δικούς τους ανθρώπους ενώ στη συνέχεια διασκέδασαν παρέα με τους παίκτες του τουρκικού All Star που συνέβαλαν στη νίκη τους.

Έφτασε όμως η ώρα για την τελευταία μονομαχία του φετινού Survivor που θα μας οδηγήσει στην τετράδα του τελικού. Απόψε, η Δώρα Νικολή, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Ντάνιελ Νούρκα θα μπουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας τις δύο θέσεις της πρόκρισης. Ποιος ή ποια Survivor θα αποχωρήσει μία ανάσα από τον live ημιτελικό της Αθήνας;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Πηγή: skai.gr

