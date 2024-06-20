Η Κοραλία Καράντη για τους 3 γάμους της: Οι πολύ μεγάλοι έρωτες κρατάνε 4 με 5 χρόνια

Την Κοραλία Καράντη είχε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η Αθηναΐς Νέγκα. Η πρωταγωνίστρια υπήρξε παντρεμένη με τον Τζώνη Καλημέρη από το 1991-1998 και στη συνέχεια παντρεύτηκε με τον Γιώργο Λιάνη και παρέμειναν μαζί από το 2003 μέχρι και το 2013 που χώρισαν. Έχει όμως άριστες σχέσεις και με τους δύο.

«Με τους δύο από τους τρεις πρώην συζύγους μου έχω επαφή, οι οποίοι ήταν και το κυρίως μέρος στη ζωή μου», είπε η ίδια και λίγοι γνωρίζουν ότι πριν από αυτούς τους δύο ανθρώπους υπήρξε παντρεμένη κι άλλη μία φορά.

Το είχε αποκαλύψει σε μια εμφάνισή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του πρώτου πρώην άντρα της λέγοντας : «Ήταν ένας πολύ νεανικός πολιτικός γάμος, που έγινε από έρωτα, τον οποίο δεν γνωρίζει κανείς».

Στη χθεσινή της εμφάνιση η Κοραλία Καράντη μιλώντας βασισμένη στις δικές της εμπειρίες ζωής είπε πως κατά τη γνώμη της οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να μένουν πολλά χρόνια μαζί:

«Οι άνθρωποι, μάλλον, υποθέτω πως στην πραγματικότητα δεν είναι για να είναι πολλά χρόνια μαζί. Οι πολύ μεγάλοι έρωτες κρατάνε 4 με 5 χρόνια» ξεκίνησε να λέει και συνέχισε: «Μετά χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, πρέπει κάποιος από τους δυο να κάνει υπομονή γιατί ο ένας είναι πιο άτακτος και περιπετειώδης και ο άλλος πρέπει να είναι πιο συντηρητικός και ανθεκτικός για να κρατάει τη βάρκα σε μια ρότα και να μην λοξοδρομεί ή να μην παραπαίει.

Από την άλλη μεριά, είναι πολύ συγκινητικά τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και διακρίνεις και μετά από πολλά χρόνια γάμου ότι εξακολουθούν να είναι πολύ συνδεδεμένα και έχουν ένα είδος έρωτα μεταξύ τους».

Και στη συνέχεια τόνισε τη μεγάλη σημασία και της τύχης στις διαπροσωπικές σχέσεις: «Πρέπει να παίζει ρόλο και η τύχη. Πρέπει να πέσεις, να διασταυρωθείς με έναν άνθρωπο που είναι συμβατός. Είναι τύχη, πρέπει να διασταυρωθείς με έναν τέτοιο άνθρωπο και να τον επιλέξεις. Αλλά είναι και ένα είδος ενστίκτου, μια εξυπνάδα να επιλέγουν τον άνθρωπο που θα τους κάνει ευτυχισμένους, θα τους φέρει σε μια προσωπική ολοκλήρωση. Φαντάζομαι, γιατί είναι πάρα πολύ υποθετικό γιατί δεν το έχω ζήσει».

Όταν η Αθηναΐς Νέγκα την ρώτησε αν η ίδια επιλέγει συμβατούς ή ασύμβατους ανθρώπους για συντρόφους ή φίλους, η Κοραλία Καράντη απάντησε:

«Στις ερωτικές μου σχέσεις μάλλον διάλεγα ασύμβατους ανθρώπους, εντελώς ασύμβατους, είναι πιο συναρπαστικό. Ήμουν αυτό το είδος γυναίκας. Στους φίλους διαλέγω πιο συμβατούς και ειδικά όσο μεγαλώνω, ακόμα περισσότερο. Όμως, κι εκεί με έλκουν άνθρωποι διαφορετικοί από εμένα, κυρίως με γνώμονα ότι έχω να μάθω κάτι από αυτούς ή να μου δείξουν έναν άλλον τρόπο σκέψης στα πράγματα». Ενώ μίλησε και για το φλερτ που δέχεται από νεότερους αλλά και συνομήλικους άντρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.