Strange World: Η πρώτη ταινία της Disney με ομοφυλόφιλη πρωταγωνίστρια – «Πάτωσε» πλήρως στο box office

Η ταινία της Disney «Strange World» («Παράξενου Κόσμου») απέτυχε στο box office κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών.

Με 11,9 εκατομμύρια δολάρια από 4.174 κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και 18,6 εκατομμύρια δολάρια για το πενθήμερο των εορτών, η ταινία κινουμένων σχεδίων υπολείπεται δραστικά των προβλέψεων για την κυκλοφορία της στη Βόρεια Αμερική.

Η ταινία αναμενόταν να φέρει 30 έως 40 εκατομμύρια δολάρια από την Τετάρτη έως την Κυριακή και ακόμη και αυτά τα νούμερα δεν θα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Τα νούμερα της πρεμιέρας του «Strange World» κατατάσσονται πλέον ως ένα από τα χειρότερα εναρκτήρια Σαββατοκύριακα της Disney στην πρόσφατη μνήμη, πίσω από άλλες οικογενειακές ταινίες όπως το «Encanto» (27,2 εκατομμύρια δολάρια το παραδοσιακό Σαββατοκύριακο και 40 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου της Ημέρας των Ευχαριστιών) και το «Lightyear» (51 εκατομμύρια δολάρια) και μόλις και μετά βίας μπροστά από το «West Side Story» (10,5 εκατομμύρια δολάρια), που κυκλοφόρησε την εποχή της πανδημίας.

Πηγές προβλέπουν ότι το «Strange World» θα χάσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής του πορείας, εκτός και αν η πορεία του βελτιωθεί δραστικά τις επόμενες εβδομάδες.

