Jim Carrey: Εγκατέλειψε το twitter λόγω Ίλον Μασκ – Είπε «αντίο» με ένα καρτούν

Ο γνωστός ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ αποφάσισε να εγκαταλείψει το Twitter λόγω Ίλον Μασκ. Η απόφασή του δεν ήταν ξαφνική, καθώς ο ηθοποιός, όπως και πολλοί άλλοι διάσημοι, έχουν πάρει θέση για την εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης από τον Μασκ.

Μάλιστα, ο Τζιμ Κάρεϊ είπε το δικό του «αντίο» ανεβάζοντας ένα καρτούν. Ο θρυλικός κωμικός, ηθοποιός και καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τα δρώμενα του Χόλιγουντ και έχει επικεντρωθεί περισσότερο στα έργα τέχνης του. Συνεργάστηκε με τον animator («Toy Story», «Monsters Inc.», «Finding Nemo») και σκηνοθέτη («Dr. Seuss' Horton Heard a Who!», «Free Birds») Jimmy Hayward, για να πάρουν το τελευταίο έργο τέχνης του ηθοποιού και να του δώσουν μια δημιουργική πινελιά με μουσική και κίνηση.

«Είναι βασισμένο στη ζωγραφιά μου, με έναν τρελό γέρο Φύλακα Φάρου, που στέκεται γυμνός μέσα στην καταιγίδα, καλώντας τους αγγέλους και φωτίζοντας τη λάμπα του, για να μας καθοδηγήσει μέσα στη νύχτα», έγραψε ο Τζιμ Κάρεϊ στο κείμενο, που συνοδεύει το βίντεο animation, που «ανέβασε» στο Twitter.

Ο ηθοποιός έρχεται να προστεθεί σε πολλές άλλες διασημότητες, που εγκατέλειψαν το Twitter μετά την εξαγορά του από τον Ίλον Μασκ τον περασμένο μήνα, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla αγόρασε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Shonda Rhimes, David Simon, Toni Braxton, Whoopi Goldberg, Gigi Hadid, Chelsey "Sully" Sullenberger, Alex Winter και άλλοι.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r