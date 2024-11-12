Sting: Το «Every Breath You Take» δεν έχει σπιλωθεί από τις κατηγορίες εναντίον του Diddy

Ο Sting αποκάλυψε τις σκέψεις του για την κληρονομιά του «Every Breath You Take» των Police μετά τις πολυάριθμες κατηγορίες εναντίον του Sean «Diddy» Combs.

Το 1983 το συγκρότημα Police με τραγουδιστή και μπασίστα των Sting κυκλοφόρησε την κορυφαία επιτυχία «Every Breath You Take». Το 1997, ο Diddy χρησιμοποίησε απόσπασμα του τραγουδιού για τη δική του επιτυχία «I’ll Be Missing You». Τώρα που ο Diddy αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκβιασμό και εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, βιασμό και σεξουαλική επίθεση ο Sting διατύπωσε τις σκέψεις του για το τραγούδι του μεγιστάνα του χιπ-χοπ, μουσικού παραγωγού και ράπερ, ο οποίος κρατείται στη φυλακή.

Σε νέα συνέντευξή του στους «Los Angeles Times», ο Sting απάντησε όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι η επιτυχία των Police έχει «μολυνθεί» από τη διασκευή του Diddy: «Όχι. Εννοώ, δεν ξέρω τι συνέβη με τον Diddy. Αλλά δεν σπιλώνει καθόλου το τραγούδι. Είναι ακόμα το τραγούδι μου».

Πέρυσι, ο Diddy είπε ότι αναγκάστηκε να πληρώνει στον Sting 5.000 δολάρια κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής του για τη χρήση του αποσπάσματος. Ωστόσο, γρήγορα απέσυρε το σχόλιο, λέγοντας ότι «αστειευόταν». «Εγώ και ο @OfficialSting είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό! Δεν μου χρέωσε ποτέ 3.000 ή 5.000 δολάρια την ημέρα για το "Missing You". Πιθανότατα κερδίζει περισσότερα από 5.000 δολάρια την ημέρα από ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια στην ιστορία» ανέφερε σε ανάρτησή του.

O Σον Τζον Κομπς, γνωστός με τα καλλιτεχνικά του ονόματα Diddy, Puff Daddy, P. Diddy, Puff, Puffy, Love, Brother Love, ο οποίος έχτισε την καριέρα καλλιτεχνών όπως οι Notorious B.I.G., Mary J. Blige και Usher συνελήφθη πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο και κατηγορήθηκε για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση για πορνεία. Η αίτησή του για καταβολή εγγύησης 50 εκατ. δολαρίων απορρίφθηκε φέρεται να τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση για να αποφευχθεί η αυτοκτονία, καθώς περιμένει τη δίκη. Έκτοτε, ο καλλιτέχνης άσκησε έφεση κατά της απόρριψης της εγγύησης. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαΐου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.