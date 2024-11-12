Σε μία πιο ήρεμη ατμόσφαιρα ξεκινάει η μέρα στα παρασκήνια του My Style Rocks. Η Σέβη δείχνει μία πρόθεση συμφιλίωσης, ενώ η Άννα προσπαθεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά της.

Θα συνεχιστεί αυτή η θετική διάθεση και μετά τις βαθμολογίες;

Μία ανάσα πριν από το Gala και κάθε εμφάνιση αποκτά άλλη βαρύτητα. Μία καθυστέρηση σε ένα πακέτο που περίμενε αναγκάζει την Άννα να αυτοσχεδιάσει στο σημερινό της look. Θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα;

Η εμφάνιση της Σέβης για blind date night σίγουρα είναι sexy πώς θα βαθμολογηθεί όμως από την κριτική επιτροπή;

Το look της Σοφίας Χριστοδούλου και η κριτική που δέχεται από την Άννα γίνεται αφορμή για μία νέα ένταση στο πλατό. Η Άννα υποστηρίζει πως οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες δεν την καταλαβαίνουν ενώ η Κατερίνα Πεφτίτση πως «θυματοποιείται». Τι έχει συμβεί τελικά;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

