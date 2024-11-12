Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο κατέγραψε ο Ξενοφών Ραράκος, το βράδυ της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου 2024, στην καρδιά της Αθήνας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος απόλαυσε πλανόδιο μουσικό να ερμηνεύει τραγούδι του και δεν δίστασε να τον αγκαλιάσει, λέγοντάς του έτσι ένα «ευχαριστώ» για τον τρόπο που απέδωσε το τραγούδι με τη φωνή και την κιθάρα του.

«Το βράδυ της Δευτέρας 11/11/24 ο Σταύρος Ξαρχάκος έδωσε μια ακόμη υπέροχη συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και την Ηρώ Σαΐα. Μετά τη συναυλία και ένα ποτό στο κέντρο της Αθήνας επιστροφή στο σπίτι. Περιμένοντας το φανάρι στη διάβαση Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, ακουγόταν από απέναντι το τραγούδι που έκλεισε την παράσταση.

Ένας πλανόδιος μουσικός με την κιθάρα του λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έπαιζε και τραγουδούσε το ''Ήτανε μια φορά!''. Δείτε αυτό το απροσδόκητο στιγμιότυπο, όπως ακριβώς συνέβη και τη συνάντηση του συνθέτη με τον μουσικό. Μια ωραία έκπληξη και μεγάλη συγκίνηση για τον Μαέστρο που τη μοιραστήκαμε μαζί του. Μικρές ευτυχίες της ζωής», έγραψε ο Ξενοφών Ραράκoς, δημοσιεύοντας το συγκινητικό βίντεο στο Facebook.

Να σημειωθεί ότι ο πλανόδιος μουσικός τραγουδούσε το «Ήτανε μια φορά», τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Φέρρη, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά ο Νίκος Ξυλούρης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.