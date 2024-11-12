Η Εκατερίνα Λιντβίνοβα, η παίκτρια που κέρδισε τις εντυπώσεις με τον χαρακτήρα της στο Survivor, εξομολογείται στο skai.gr άγνωστες πτυχές της παραμονής της στον Άγιο Δομίνικο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε στη Μαρίνα Χαραλάμπους για τις εντάσεις που επικρατούσαν στις ομάδες, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επιβίωση.

Τι έγινε με τον Βλαδίμηρο, την Ελένη και την κατσαρόλα και τι ακριβώς συνέβη με το totem ασυλίας;

H Εkaterina αποκαλύπτει πώς πήρε την απόφαση να έρθει να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα και πώς κατάφερε να γίνει viral στο Tik Tok.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.