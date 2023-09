Η ταινία «American Fiction» κέρδισε το βραβείο κοινού στο Τορόντο και πάει για Οσκαρ

Η ταινία «American Fiction» του Κορντ Τζέφερσον (Cord Jefferson), μια καυστική σάτιρα με τον Τζέφρι Ράιτ (Jeffrey Wright) στον ρόλο ενός απογοητευμένου ακαδημαϊκού, κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μία σημαντική διάκριση για την φετινή κούρσα των Όσκαρ.

Η όγδοη ταινία του Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne) «The Holdovers» η οποία ακολουθεί έναν γκρινιάρη καθηγητή, που τον υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι (Paul Giamatti) όταν κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών αναγκάζεται να παραμείνει στο πανεπιστήμιο για να προσέχει μια μικρή ομάδα μαθητών τιμήθηκε με το δεύτερο βραβείο.

Το «The Boy and the Heron» του αριστοτέχνη δημιουργού animation, Χαγιάο Μιγιαζάκι (Hayao Miyazaki) με το τρίτο.

Σύμφωνα με το AP, το «American Fiction» αναμένεται στους κινηματογράφους στις 3 Νοεμβρίου.

«Η ταινία βρίσκεται τώρα στα χέρια σας»

«Η ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσoi παρακολούθησαν το "American Fiction" και στη συνέχεια το συζήτησαν με φίλους και συναδέλφους είναι απέραντη. Η ταινία βρίσκεται τώρα στα χέρια σας και είμαι τόσο ευγνώμων που αγκαλιάστηκε με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε σε δήλωσή του ο Τζέφερσον.

“I really wanted to thank the audience at TIFF. Thank you for coming out, watching the film… making this movie and premiering it at TIFF was truly the honour of my entire life.” —@cordjefferson, director of #TIFFPeoplesChoiceAward winner AMERICAN FICTION. #TIFF23 pic.twitter.com/AtRL9AC1IJ