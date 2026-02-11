Αντρική υπόθεση… αφιερωμένη στις γυναίκες είναι το late night show «Στην Αγκαλιά του Φάνη», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 23.40, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένους τον Μιχάλη Ιατρόπουλο και τον STAN.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έχει ασχοληθεί με πολλά επαγγέλματα και μπορεί να είναι επιλεκτικός σε ό,τι κάνει. Την ιστορία του μοιράζεται με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και οι απαντήσεις του αιφνιδιάζουν. Η συμμετοχή του στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή του έφερε τον ρόλο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πώς ήταν αυτή η εμπειρία; Για ποιο λόγο μετά την πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία αποσύρθηκε για έξι μήνες στο Καϊμακτσαλάν; Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος γίνεται… αποκαλυπτικός όταν μιλάει για τη σχέση του!

Ο STAN μπορεί να έχει γίνει γνωστός για τις επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, είναι όμως πολλές και οι επιτυχίες άλλων ερμηνευτών τις οποίες υπογράφει. Ποιες συνεργασίες έχει κάνει; Για ποιον καλλιτέχνη είχε γράψει αρχικά το «Παράξενο παιδί»; Ποιο κοινό έχει ο STAN με τον Φάνη Λαμπρόπουλο; Ο καλλιτέχνης μοιράζεται όσα ένιωσε όταν γνώρισε τη σύζυγό του. Όταν η συνέντευξη ολοκληρώνεται, ο STAN παίρνει το μικρόφωνο και ερμηνεύει, για πρώτη φορά τηλεοπτικά, το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαζί στον Παράδεισο» (Minos EMI, a Universal Music Company) σε στίχους και μουσική δικά του, το οποίο κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

