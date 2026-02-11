Κάνιε Γουέστ: Θα δώσει συναυλίες στην Ευρώπη μετά από μία δεκαετία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ράπερ Ye, πρώην Kanye West, θα δώσει την πρώτη του συναυλία στην Ευρώπη μετά από πάνω από μια δεκαετία, ερχόμενος στην Ολλανδία στις 6 Ιουνίου και στην Ιταλία στις 18 Ιουλίου.

Η εμφάνισή του στην Ευρώπη γίνεται μετά από τη δημόσια συγγνώμη του για προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με τους Ναζί.

Ο Ye είχε εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το 2015, όπου παρουσίασε δημοφιλή τραγούδια του όπως τα Power, Stronger και Black Skinhead, καθώς και σύντομη διασκευή του Bohemian Rhapsody των Queen.

Ο ράπερ Ye, παλαιότερα γνωστός ως Κάνιε Γουέστ, πρόκειται να δώσει την πρώτη του συναυλία στην Ευρώπη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αφού ζήτησε συγγνώμη για προηγούμενα σχόλιά του για τους Ναζί.

Ο Ye θα εμφανιστεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χελρεντόμ της Φίτεσε Άρνεμ στην ολλανδική πόλη στις 6 Ιουνίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία του στη Ρέτζο Εμίλια, στην Ιταλία στις 18 Ιουλίου.

Ο ράπερ ήταν κεντρικό όνομα στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών, μεταξύ άλλων, Power, Stronger και Black Skinhead και μια σύντομη διασκευή του Bohemian Rhapsody των Queen.

Ο Ye συμμετείχε επίσης στην παράσταση του γκόσπελ συγκροτήματός του, Χορωδία της Κυριακάτικης Λειτουργίας στο Παρίσι το 2020, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στην πόλη.

Ο Ye δημοσίευσε κείμενο στην αμερικανική εφημερίδα «The Wall Street Journal» ζητώντας συγγνώμη για μια σειρά δηλώσεων σχετικά με τους Ναζί, τον Χίτλερ και τους Εβραίους, στο οποίο αποσαφήνισε ότι δεν ζητά «συμπάθεια» και ότι θέλει να κερδίσει τη συγχώρεση του κοινού.

Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τη κοινότητα των μαύρων, λέγοντας ότι τους είχε απογοητεύσει και πρόσθεσε ότι ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα πριν από 25 χρόνια οδήγησε στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή.

«Σε αυτή την κατακερματισμένη κατάσταση (της διάγνωσης διπολικής διαταραχής), προσανατολίστηκα στο πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω, τη σβάστικα, και μάλιστα πούλησα t-shirt που τη έφεραν. Μία από τις δύσκολες πτυχές της διπολικής διαταραχής τύπου 1 είναι οι στιγμές αποσύνδεσης, πολλές από τις οποίες δεν μπορώ ακόμα να θυμηθώ, που οδηγούν σε κακή κρίση και απερίσκεπτη συμπεριφορά που (συχνά) μοιάζει με μια εμπειρία εκτός σώματος» σημείωσε.

«Λυπάμαι και αισθάνομαι βαθιά ντροπή για τις πράξεις μου σε αυτή την πολιτεία και είμαι προσηλωμένος στην ουσιαστική αλλαγή. Δεν δικαιολογεί όμως αυτό που έκανα. Δεν είμαι Ναζί ή αντισημίτης. Αγαπώ τον Εβραϊκό λαό» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.