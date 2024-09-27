Still Standing: Η Ήπειρος που εξαφάνισε την παίκτρια - Δείτε το απόσπασμα

Το «Still Standing» είναι για ένα ακόμα απόγευμα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και, όπως είδαμε πριν από λίγα λεπτά, μία αναμέτρηση άγχωσε τον Χρήστο Φερεντίνο.

Από ότι φάνηκε όμως, δεν άγχωσε μόνο τον παρουσιαστή του αγαπημένου και διασκεδαστικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, αλλά και τη μία εκ των δύο παικτριών που δεν βρήκε την ήπειρο που ζει το γκνου.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Δείτε το trailer:

Δηλώστε συμμετοχή:

https://stillstanding.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.