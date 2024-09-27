Ο νικητής του GNTM Ηρακλής Τσουζίνοφ γράφει πώς ένιωσε που θα γίνει μπαμπάς

Ο νικητής του GNTM 3 Ηρακλής Τσουζίνοφ το εντυπωσιακό αγόρι στη σεζόν του παιχνιδιού που περιελάμβανε και άντρες και γυναίκες, είναι σε σχέση εδώ και λίγους μήνες με ένα επίσης εντυπωσιακό κορίτσι, τη Νάσια Παπαιωάννου.

Φρέσκια η σχέση, γρήγορη η εξέλιξη. Αυτά όμως είναι και τυχερά. Το ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της Νάσιας με ένα βίντεο στο TikTok της αφήνοντας άφωνους τους πάντες που δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Χθες ο Ηρακλής εξέφρασε με ένα ποστ τα συναισθήματά τους για τον ερχομό τους μωρού τους βάζοντας τρία slides.¨Ένα με το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, τον πρώτο υπέρηχο και την πρώτη τους φωτογραφία να της κρατάει τρυφερά την κοιλίτσα.

«Σε εκείνη τη στιγμή, ξέραμε— ότι όλα επρόκειτο να αλλάξουν. Ο φόβος για το άγνωστο μετατράπηκε σε ελπίδα, και αυτό που κάποτε φαινόταν αβέβαιο έγινε η αρχή για κάτι όμορφο. Επιλέξαμε να εμπιστευτούμε τον χρόνο, να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να αγκαλιάσουμε αυτό το ταξίδι με ανοιχτές καρδιές. Μαζί, προχωράμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο, γεμάτοι ελπίδα για όσα έρχονται» έγραψε το νεαρό μοντέλο εκφράζοντας όλα όσα ένιωσαν και οι δύο μαθαίνοντας ότι περιμένουν παιδί.

